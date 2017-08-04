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Китай выступил против антироссийских санкций

 

Китай выступает против принятого в США закона об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР. Об этом говорится в заявлении МИД КНР, передает ТАСС.

«Китайская сторона последовательно выступает против односторонних санкций», - подчеркивается в документе.

Пекин «выступает за разрешение межгосударственных разногласий на основе уважения друг друга, путем равноправного диалога».

Президент США Дональд Трамп в среду, 2 августа, подписал закон о новых антироссийских санкциях, который американский сенат принял 27 июля.

Новый пакет санкций, в частности, запрещает американским компаниям и частным лицам кредитовать российские банки дольше, чем сроком в  14 дней — ранее этот срок составлял 90 дней. Кроме того, документом ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.

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