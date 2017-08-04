Китай выступил против антироссийских санкций

Китай выступает против принятого в США закона об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР. Об этом говорится в заявлении МИД КНР, передает ТАСС.
«Китайская сторона последовательно выступает против односторонних санкций», - подчеркивается в документе.
Пекин «выступает за разрешение межгосударственных разногласий на основе уважения друг друга, путем равноправного диалога».
Президент США Дональд Трамп в среду, 2 августа, подписал закон о новых антироссийских санкциях, который американский сенат принял 27 июля.
Новый пакет санкций, в частности, запрещает американским компаниям и частным лицам кредитовать российские банки дольше, чем сроком в 14 дней — ранее этот срок составлял 90 дней. Кроме того, документом ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.