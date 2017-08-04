Нападение на посольство Испании в Венесуэле

Неизвестные напали на посольство Испании в Каракасе. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Венесуэлы, передает ТАСС.

По предварительным данным, два человека подъехали к посольству на мотоцикле и бросили в него несколько бутылок с зажигательной смесью. О пострадавших не сообщается.

Как сообщил министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса, венесуэльская полиция проводит расследование нападения.

"Президент республики Николас Мадуро приказал безотлагательно провести исчерпывающее полицейское расследование, которое уже идет", - написал он в своем Twitter.

Власти Испании ранее неоднократно выступали с критикой действий правительства Венесуэлы. Кроме того, Испания отказалась признать Конституционную ассамблею, выборы в которую состоялись в Венесуэле 30 июля.