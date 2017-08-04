В Сан-Франциско получили огнестрельные ранения трое человек, передает Associated Press. Инцидент произошел в Долорес-парке, когда там находилось значительное число посетителей.

По словам свидетелей, несколько мужчин, находившихся на мосту, начали выкрикивать угрозы. Один из них выхватил оружие и начал стрелять по людям. Лица у всех злоумышленников были закрыты.

Один из раненых находится в критическом состоянии. Другой после оказания ему медицинской помощи отбыл домой. О третьем раненом известно лишь то, что он — несовершеннолетний, подробностей о его состоянии нет.

Расположенный на холме Долорес, парк является популярным местом отдыха среди местных жителей и туристов.