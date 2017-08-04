22-летнего азербайджанца спасли в Москве

На востоке Москвы спасли 22-летнего азербайджанца, который не рассчитал свои силы при купании в озере Белое и начал тонуть, сообщил сегодня представитель пресс-службы московского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, передает haqqin.az со ссылкой на riamo.ru.

«На озере Белое в Восточном округе во время патрулирования дежурная смена поисково-спасательной станции «Косино» увидела человека, зовущего на помощь. Он находился в 525 метрах от спасательной станции и в 50 метрах от берега. Спасатели подняли мужчину с поверхности воды», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что спасенным оказался гражданин Азербайджана 1995 года рождения, который, купаясь в озере, не рассчитал свои силы.

Представитель пресс-службы добавил, что спасатели оказали мужчине первую помощь и передали его родственникам. От медицинской помощи спасенный отказался.