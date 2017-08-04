Прокуратура Нью-Йорка проверит документы компании зятя Трампа

Прокуратура Нью-Йорка в судебном порядке запросила документацию компании Kushner Cos., принадлежащей семье Джареда Кушнера, зятя и, по совместительству, советника президента США Дональда Трампа, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник.

Запрос касается действий девелоперской компании в рамках программы, предусматривающей выдачу американских виз иностранным инвесторам.

"Kushner Companies использовали программу в полном соответствии с ее правовыми нормами и не совершили ничего непозволительного. Мы содействуем поступившему запросу", — заявила юрисконсульт компании Эмили Вольф.

Ранее Кушнера обвиняли в том, что связанные с ним компании предлагали гражданам КНР инвестировать по 500 тысяч долларов в строящуюся недвижимость, чтобы воспользоваться программой по предоставлению виз США иностранным инвесторам. Эта программа предполагает выдачу до 10 тысяч таковых виз в год.