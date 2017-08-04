Производитель марихуаны купил город в США

Производитель марихуаны приобрел в Калифорнии, США, целый город именно для развития наркотуриндустрии, передает агентство Bloomberg.

«Мы не хотели проморгать момент, когда этот вид нишевого туризма опередит другие», – рассказал менеджер проекта Стивен Шерин, имея в виду винный туризм.

Город, который был куплен за $5 млн, находится в часе езды от Лас-Вегаса, там проживают 20 человек. За полтора года инвесторы планируют вложить в него еще $2,5 млн.

Всего куплено 120 акров земли (4,8 тыс. соток) с магазином, отелем, школой и комплексом минеральных ванн. Здесь планируется построить новые объекты, получая энергию из возобновляемых источников.

Марихуану в Калифорнии легализовали в 2016 году.