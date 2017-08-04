Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Артем Кивинов находится с секретным визитом в Тбилиси, сообщает Грузия-Онлайн.

В сообщении отмечается, что неизвестно, кто пригласил Артема Кавинова в Грузию и где тот находится в данную минуту. Депутат Артем Кивинов, который был одним из участников встречи с грузинскими депутатами, проведенной недавно в Кремле, получил приглашение от членов «Альянса патриотов».

Информационная служба телеканала «Рустави 2» связалась с членом «Альянса патриотов» Адой Маршания, поинтересовавшись предметом обсуждения на данной встрече.

Также Телекомпания снеслась со священником Георгием Гурчиани, одним из тех, кто принимает российскую делегацию, и тот подтвердил, что Артем Кавинов, действительно, накануне прибыл в Тбилиси вместе с несколькими русскими священнослужителями.

Напомним, что ранее глава комитета Государственной Думы России по делам СНГ Леонид Калашников в интервью Front News Intenrational заявил, что в Грузию направится «их депутат по линии церкви», который будет налаживать тут соответствующие контакты.