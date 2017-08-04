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Похищение дагестанского министра организовал полковник МВД

 

В Махачкале предъявлено обвинение организатору похищения министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана Ибрагима Казибекова, передает Росбалт.

По официальным данным, 57-летний житель дагестанской столицы обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека организованной группой) и п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере).

Сообщается, что обвиняемый — 57-летний махачкалинец, полковник полиции и экс-сотрудник Ленинского РОВД Махачкалы, на момент задержания являлся начальником управления охраны административного здания правительства Дагестана.

По информации СК РФ, в феврале обвиняемый с целью получения выкупа организовал похищение министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики. 20 июля в Махачкале участники организованной группы, угрожая огнестрельным оружием, похитили министра. На следующий день во время передачи части требуемой суммы в размере 30 млн рублей они были задержаны.

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