На фоне только что завершившегося в Армении летнего призыва в армию, когда призывники посредством жеребьевки определяли место, где они будут служить (!), в соседней стране вновь зазвучали угрозы в адрес Азербайджана. Складывается ощущение, что пожелание призывника Самвела Бабаяна, высказанное им армянским СМИ, может и не сбыться. «Главное, чтобы все невредимыми вернулись домой», - сказал Бабаян. Судя по всему, армянские политики и эксперты желают как раз обратного.

Напомним, что на днях командующий «армии обороны Арцаха» (здесь и далее кавычки наши. – Ред.) Левон Мнацаканян в интервью программе «Вне повестки» на Общественном телеканале Армении заявил, что в случае нового «нападения» Азербайджана армянская армия перейдет к наступательным действиям и в ходе них нанесет противнику сокрушительный удар.

«В случае нового наступления мы, конечно, перейдем к контрнаступательным действиям и нанесем сокрушительный удар противнику. И в ходе этих контрнаступательных действий мы расширим существующую сегодня нашу зону безопасности. И контроль над тем ограниченным числом боевых позиций, которые во время боевых действий в апреле 2016 года перешли под контроль азербайджанской стороны, однозначно будет восстановлен», – сказал Левон Мнацаканян.

Комментируя это заявление, армянский политолог, профессор Левон Ширинян сказал, что оно в первую очередь было сделано с целью сдержать Азербайджан, «однако на «агрессивную политику Азербайджана» оно едва ли окажет влияние. На Азербайджан могут оказать влияние только военные действия».

Далее в беседе с ереванским сайтом «Первый информационный» Левон Ширинян выразил мнение, что армянская армия не должна ждать нападения со стороны Азербайджана и только потом дать ответ, а предпринимать превентивные действия. Собеседник издания убежден, что вообще армянская сторона должна иметь план действий, чтобы добраться до Кура-Араксинской низменности. «И это – единственный вариант для обеспечения безопасности Армении».

«Если мы хотим обеспечить нашу безопасность и стабильность государства, то непременно должны выйти к границе талышей, и это прогрессивный вариант, так как позволит освободить коренные народы Азербайджана от тюркской массы. Здесь у нас есть по меньшей мере один союзник – Исламская Республика Иран. В этом смысле у Армении появится выход к Каспию. Армия обороны должна отдавать себе отчет, что эта окопная война уничтожит наши ресурсы, эмиграция будет продолжаться. Что касается заявления Левона Мнацаканяна, то оно приветствуемо, но этого очень мало. Я не вижу никакого иного варианта. Армения по линии Кура-Араксинской низменности должна выйти прямо к месту слияния рек», - заявил уважаемый в армянском обществе политолог.

Фактически Ширинян призвал к оккупации еще большей азербайджанской территории, при том же назвав Иран союзником армян в реализации их захватнических планов. Последует ли реакция Тегерана на это высказывание – неизвестно.

Ширинян считает крайне важным повышение уровня боевой подготовки и образования солдат и офицеров ВС Армении и в особенности тех, кто осуществляет боевое дежурство. «Уровень образования нашего офицерского состава, и в частности генералитета, уже не удовлетворяет. Нам нужны профессиональные, всесторонне развитые офицеры, интеллектуалы. Сотрудничество с НАТО направлено на это, но этого мало. А на российское военное образование не нужно очень полагаться, так как российская армия на протяжении веков была армией ресурсов, и не основывается на боевом искусстве, а у нас таких ресурсов нет».

Далее Левон Ширинян отметил: «пока Азербайджан не почувствует опасности собственного краха, не будет никакого решения, имейте в виду, но сказанное мною – преобладающая позиция: вот тогда они и испугаются, когда возникнет опасность перейти Куру. А сейчас им бояться пока нечего».

Шириняну вторит и обозреватель издания «Лрагир» Наира Айрумян. По ее словам, сейчас Армения не признает независимости «НКР». «Возможно, потому, что не считает нынешние границы адекватными. Но если раньше нынешние границы оспаривались в предложениях посредников в сторону сужения и Армения готова была связать признание статуса Карабаха с территориальными уступками, то теперь, фактически, Армения готова признать «НКР» только при условии расширения «зоны безопасности».