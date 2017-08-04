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В Шеки десятки семей остались без воды фото; видео

 

В Шеки жители, проживающие на улице Салмана Мумтаза, жалуются на проблемы с обеспечением водой. Около 150 семей обратились в соответствующие органы с просьбой решить эту проблему, передает телеканал ARB TV.

По словам местных жителей, несмотря на то, что они платят за воду, проблемы с водой не решены до сих пор.

В Управлении Шекинского водоканала говорят, что дома на данной улице построены нелегально, поэтому обеспечение их водой противозаконно.

«На данной территории нет магистральной линии водоснабжения. Дома там построены незаконно. Если эти постройки будут оформлены официально, то мы обеспечим их водой», - сказал главный бухгалтер Управления Шекинского водоканала Нусрат Исрафилов.

Несмотря на то, что с некоторыми жителями данной территории были заключены соглашения о водоснабжении, договора эти впоследствии были аннулированы. Поскольку на данной территории существует опасность схода селевых потоков, строительство на ней категорически запрещено, говорится в сообщении телеканала.

 

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