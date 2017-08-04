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Путин отказался тренировать сборную России по футболу

 

Президент России Владимир Путин в беседе с главой муниципального образования Черемхово Иркутской области Вадимом Семеновым заявил, что не имеет намерения тренировать сборную страны по футболу. Об этом сообщает ТАСС.

Глава РФ поинтересовался у чиновника, каковы перспективы у российской национальной команды на "домашнем" чемпионате мира. Семенов дал пессимистичный прогноз, отметив, что сборная будет играть хорошо, только если ее лично возглавит Путин.

«Нет. Каждый должен заниматься своим делом. Давайте будем все-таки надеяться на то, что ребята будут стараться», — ответил президент.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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