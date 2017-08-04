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Болельщики "Барселоны" сжигают футболки Неймара фото

 

Фанаты "Барселоны" запустили акцию в соцсетях, протестуя против трансфера Неймара. Флешмоб заключается в том, чтобы сжечь футболку с именем нападающего и выложить ролик в Интернет, передает Лайф.

Сейчас в Сети можно найти десятки таких видео, которые сопровождаются комментариями наподдобие: "Неймар — предатель" и "Мы не простим".

Те болельщики, которые еще не решились предать футболку с Неймаром огню, требуют от "Барселоны" вернуть деньги за ее покупку. Один из фанатов пожаловался в соцсетях, что заплатил за коллекционное изделие 150 евро и теперь чувствует себя обманутым.

Напомним: бразилец стал самым дорогим футболистом мира. Чтобы обойти финансовый фейр-плей, катарские владельцы ПСЖ заплатили Неймару 300 миллионов евро за то, чтобы тот стал послом Чемпионата мира по футболу 2022 года. Большую часть этих денег форвард потратил как разна выкуп контракта у "Барселоны".

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