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Госнефтефонд о золотых запасах страны

Автор: Отдел информации 

Золотой запас в инвестиционном портфеле Госнефтефонда Азербайджана (SOFAZ) составляет на сегодняшний день 30 тысяч 175 килограммов, сообщили haqqin.az в пресс-службе фонда.

Вопреки утверждениям некоторых СМИ никаких изменений в размерах золотого запаса SOFAZ в текущем году не произошло, отмечается в сообщении.

В фонде также заявили, что в 2017 году процесс переноса золотого запаса из хранилищ Центробанка в административное здание SOFAZ полностью завершен.

Информация об инвестициях фонда в золото доводится до общественности в квартальных и годовых отчетах SOFAZ, подчеркнули в фонде.

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