Чавушоглу: «Безопасность Китая это и безопасность Турции»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушолгу на встрече с китайским коллегой Ваном И заявил, что «безопасность Китая это и безопасность Турции». Заявление министра контрастирует с риторикой Турции в отношении Китая в последние годы, сообщают турецкие СМИ.

«Мы не допустим в Турции никакой деятельности, направленной против Китая. Помимо этого, мы примем меры к тому, чтобы запретить новости, критикующие Китай», - заверил глава турецкого МИД.

Напомним, что официальные лица Турции и турецкие СМИ часто критикуют Китай за политику в отношении тюркского мусульманского меньшинства – уйгуров, которые имеют общие с Турцией культурные и языковые корни.