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Чавушоглу: «Безопасность Китая это и безопасность Турции»

 

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушолгу на встрече с китайским коллегой Ваном И заявил, что «безопасность Китая это и безопасность Турции». Заявление министра контрастирует с риторикой Турции в отношении Китая в последние годы, сообщают турецкие СМИ.

«Мы не допустим в Турции никакой деятельности, направленной против Китая. Помимо этого, мы примем меры к тому, чтобы запретить новости, критикующие Китай», - заверил глава турецкого МИД.

Напомним, что официальные лица Турции и турецкие СМИ часто критикуют Китай за политику в отношении тюркского мусульманского меньшинства – уйгуров, которые имеют общие с Турцией культурные и языковые корни.

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