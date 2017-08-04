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Синоптики предупреждают о сильной жаре

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, слабый северный ветер днем сменится юго-восточным. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 23 - 26°, днем - 34 - 38°,; в Баку ночью будет 24 - 26°, днем 35 - 37° тепла. 

Атмосферное давление – 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью – 70 - 80%, днем – 45 - 55%.

Температура морской воды на пляжах Сумгаита, Новханов, Пиршаги, Нардаран и Бильгя составит 25 - 26°, на пляжах Загульбы, Бузовнов, Мардакян и Шувелян – 26 - 27°, Тюркан, Говсанов, Сахиля и Шихово – 27 - 28° тепла.

Минэкологии предупреждает о резком повышении температуры воздуха, которое продлится до 10 августа. В Баку и на Абшеронском полуострове она составит 35 - 39°, а в некоторые дни, возможно, и 41° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, преобладание слабых ветров, зноя и духоты в дневные часы вызовут дискомфорт у населения. Гражданам не рекомендуется долгое время находиться днем на открытом воздухе.

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