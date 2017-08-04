Президент Ильхам Алиев: «Мы спасли Азербайджан от безработицы»

«Мы смогли спасти свой народ и государство от безработицы и бедности», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на общереспубликанском совещании по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства, передает АПА.

«В Азербайджане за счет выданных предпринимателям кредитов были созданы сотни тысяч рабочих мест. В целом с 2004 года по настоящее время были открыты 1,5 миллиона рабочих мест, большинство из которых являются постоянными местами работы. Можно сказать, что в настоящее время в Азербайджане практически нет такого социального фактора, как безработица, которая беспокоит многие страны. Безработица находится на уровне 5%. Сегодня тот, кто хочет работать, может найти для себя работу. Учитывая, что за последние 2 года в сельскохозяйственной и промышленной сферах проделана большая работа, уровень безработицы и бедности в Азербайджане еще больше снизится. Мы смогли спасти свой народ, государство от этих больших бед», - подчеркнул глава государства.