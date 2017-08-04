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Очередной удар США по Сирии: погибли семеро детей

 

ВВС международной коалиции под эгидой США атаковали в пятницу позиции террористов из группировки "Исламское государство" в городе Ракка. Как передает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA, в результате налета погибли восемь членов одной семьи, среди них семеро детей и женщина.

По информации агентства, удары наносились ранним утром по кварталам в районе мечети Имам ан-Нури и улицы Харет-Бедави, а также по территории, прилегающей к захваченной боевиками армейской казарме на севере города.

28 июля жертвами бомбардировки в Ракке стали свыше 50 мирных жителей квартала Эн-Нахда, еще порядка 90 человек получили ранения.

ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые ведут бои на улицах Ракки. Штурм этого провинциального центра на Евфрате, являющегося главным форпостом террористов в Сирии, начался 6 июня.

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