Подписаться на уведомления
 

Начальник ГАИ о резонансном ДТП в Баку: «Я на совещании у президента»

Автор: Отдел информации 

Начальник Главного управления дорожной полиции МВД Азербайджана генерал-майор Рамиз Зейналов прокомментировал резонансное ДТП с участием автомобиля, принадлежащего внуку вице-премьера Азербайджана Али Гасанова Наилю Аллахвердиеву, которое произошло накануне на проспекте Гейдара Алиева, сообщает Qafqazinfo.

«В настоящий момент меня нет в Баку, так как я нахожусь на совещании с участием главы государства. Я пока не располагаю достаточной информацией о вчерашней аварии. Причины ДТП расследует Управление полиции Баку. Вне всяких сомнений, после проверки этому ДТП будет дана объективная оценка», - сказал генерал Рамиз Зейналов.

1120 просмотров


Старости
Президент известной азербайджанской компании утонул
Президент известной азербайджанской компании утонул фото
Наша погода
Сегодня 32° / 23°
5 Авг 34° / 24°
6 Авг 36° / 24°
7 Авг 37° / 26°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0206 AZN
1 RUB   =   0.0282 AZN

Новостная лента

Катастрофа в Якутии: эвакуируют 150 человек
Начальник ГАИ о резонансном ДТП в Баку: «Я на совещании у президента»
Очередной удар США по Сирии: погибли семеро детей
Президент Ильхам Алиев: «Мы спасли Азербайджан от безработицы»
Синоптики предупреждают о сильной жаре
Чавушоглу: «Безопасность Китая это и безопасность Турции»
Госнефтефонд о золотых запасах страны
Болельщики "Барселоны" сжигают футболки Неймара фото
Путин отказался тренировать сборную России по футболу
В Шеки десятки семей остались без воды фото; видео
В Казахстане расстреляли азербайджанца
В Армении угрожают дойти до Кура-Араксинской низменности новые угрозы
Похищение дагестанского министра организовал полковник МВД
ВМС США снова испытают рельсотрон
Октай Асадов едет на инаугурацию Роухани
Российский рубль продолжает дешеветь
Французские ВМС перехватили яхту с кокаином на $250 миллионов
В Турции уничтожены десятки террористов ПКК
Российская делегация находится в Тбилиси с тайным визитом Грузинские источники
Производитель марихуаны купил город в США
Прокуратура Нью-Йорка проверит документы компании зятя Трампа
В Баку сотрудник полиции убит своим братом
22-летнего азербайджанца спасли в Москве
Турция и Катар проведут морские учения
Путин подумает, баллотироваться ли ему в президенты
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться