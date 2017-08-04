Начальник ГАИ о резонансном ДТП в Баку: «Я на совещании у президента»

Начальник Главного управления дорожной полиции МВД Азербайджана генерал-майор Рамиз Зейналов прокомментировал резонансное ДТП с участием автомобиля, принадлежащего внуку вице-премьера Азербайджана Али Гасанова Наилю Аллахвердиеву, которое произошло накануне на проспекте Гейдара Алиева, сообщает Qafqazinfo.
«В настоящий момент меня нет в Баку, так как я нахожусь на совещании с участием главы государства. Я пока не располагаю достаточной информацией о вчерашней аварии. Причины ДТП расследует Управление полиции Баку. Вне всяких сомнений, после проверки этому ДТП будет дана объективная оценка», - сказал генерал Рамиз Зейналов.