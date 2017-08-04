Катастрофа в Якутии: эвакуируют 150 человек

В Якутии в городе Мирный произошло подтопление шахты "Мир". Об этом ТАСС сообщили в республиканском главке МЧС.

"В шахте находилось около 150 человек. Проводится эвакуация", - сказал собеседник агентства. Сведений о погибших и пострадавших нет.

По данным "Алросы", в подтопленной шахте находятся 148 горняков.

В компании сообщили, что был введен план ликвидации аварии, создан оперативный штаб, ведется спасательная операция. Все экстренные службы немедленно прибыли на место аварии, на объекте работают сотрудники ВГСЧ МЧС. Глава компании Сергей Иванов вылетел в Мирный, уточняется в сообщении "Алросы".

Это уже второе ЧП за неделю на руднике "Мир" компании "Алроса". 29 июля в штрек-ленте произошло обрушение горной породы, которая засыпала погрузочную машину, в ней находился один человек. Он погиб. Работу шахты тогда не приостанавливали.