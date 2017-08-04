Президент Ильхам Алиев прошелся по НФА и Мусават

«После отъезда великого лидера Гейдара Алиева из Азербайджана в Москву страна столкнулась с регрессом во всех сферах, стал постепенно падать наш экономический, промышленный потенциал, и в результате этого в преддверии независимости страны экономика и промышленность Азербайджана, можно сказать, находились в очень тяжелом состоянии», - сказал президент Ильхам Алиев во вступительной речи на республиканском совещании по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства, сообщает АзерТАдж.

Глава государства отметил, что в первые годы независимости антинациональные силы – тандем НФА - Мусават - практически вели страну к гибели.

«Из-за политического кризиса, военного кризиса, гражданской войны, оккупации наших земель, а также из-за их некомпетентности и безграмотности традиционные сферы сельского хозяйства пришли в упадок, так же, как и промышленное производство. Инфляция тогда измерялась тысячами процентов, и перспективы страны были очень темными», - сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что после возвращения великого лидера Гейдара Алиева по требованию народа к руководству, начиная с 1993 года, в стране была обеспечена стабильность, все незаконные вооруженные соединения были разоружены, установлен закон и порядок, положен конец хаосу, анархии, розни, и Азербайджан вступил в период стабильности.

«В то время, конечно же, у нас не было больших финансовых возможностей, Азербайджан воспринимали в мире как очень рискованную страну. Поэтому, в первую очередь, перед нами стояла цель представить нашу страну в мире, привлечь инвестиции, и мы достигли этой цели», - подчеркнул глава государства.