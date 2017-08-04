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Европейский банк выделит полмиллиарда на азербайджанскую трубу

 

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) рассмотрит вопрос о выделении кредита в 500 миллионов долларов на реализацию проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP), говорится в распространенном в пятницу сообщении банка.

Средства будут предоставлены ЗАО “Южный газовый коридор”.

Общая стоимость проекта TANAP составляет 8,6 миллиарда долларов. Для финансирования его уже выделены кредиты со стороны Всемирного банка (800 миллионов долларов) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (600 миллионов долларов). Возможность своего участия в финансировании проекта  рассматривает также Европейский инвестиционный банк.

TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы к западным пределам Турции. Вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - он является частью проекта “Южный газовый коридор”, который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шахдениз" в Европу.

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