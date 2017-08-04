Кремлевское СМИ: «Турция может ввести войска в Азербайджан»

«В Баку с тревогой восприняли информацию о поставках Россией Армении оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер". У этого современного вида вооружения дальность полета составляет 300 километров; этого достаточно, чтобы из армянского города Гюмри запустить ракету во второй по значению город Азербайджана — Гянджу», - пишет российское правительственное издание Правда.ру.

Издание констатирует: «Нынешний уровень азербайджанских сил ПВО не позволяет защитить территорию страны от ОТРК "Искандер". Самому Азербайджану Россия продавать "искандеры" отказывается. В итоге в Баку забили тревогу: чем защищать страну в случае ракетной атаки из Армении? На помощь, как всегда, пришла Турция, которая скоро начнет развертывание на своей территории ЗРК С-400. Недавнее заявление министра обороны Азербайджана Закира Гасанова о том, что у Баку есть "противоядие" от армянских "искандеров", навело аналитиков в Ереване на мысль о том, что глава оборонного ведомства Азербайджана имел в виду именно приобретенные у России турецкие С-400.

И вот сейчас эта версия косвенно подтверждается сообщениями турецких СМИ о том, что Турция может разместить С-400 на границе с Арменией. Хотя у Анкары до сих пор нет дипломатических отношений с Ереваном, тем не менее вряд ли Турция ощущает военную угрозу со стороны Армении.

Поэтому размещение С-400 на границе с Арменией будет преследовать единственную цель — создать противовес армянским "искандерам", которые, как считают в Баку и Анкаре, в любой момент могут атаковать цели на территории Азербайджана».

Издание приходит к выводу: «И этот жест солидарности со стороны Анкары — лишь первый шаг Турции по созданию мощного оборонного альянса с Азербайджаном. Азербайджан и Турция уже подписали договор о военной взаимопомощи, а сейчас генералы двух стран готовят договор о заключении военного союза. Один из пунктов этого будущего договора будет предусматривать военное вмешательство Турции в карабахский конфликт в случае, если суверенитет и территориальная целостность Азербайджана будут нарушены со стороны соседней Армении.

Пока Турция ограничивается направлением в азербайджанскую армию своих военных инструкторов, которые делятся с генералами из Баку свои опытом в создании национальных вооруженных сил. Одновременно азербайджанские офицеры проходят обучение и стажировку в ведущих военных ВУЗах Турции».

Правда.ру цитирует депутата Милли Меджлиса Захида Оруджа: «Турция и Азербайджан уже фактически приступили к созданию единых вооружённых сил. Захид Орудж отметил, что ежегодные масштабные турецко-азербайджанские учения призваны подготовить личный состав к проведению в будущем совместных военных операций».

По информации газеты, на следующем этапе Турция намерена развернуть в Нахчыване (азербайджанский анклав, не имеющий общей границы с Азербайджаном) свою первую военную базу. А после запуска в начале 2018 года в эксплуатацию железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Ахалкалаки-Карс турецкие войска и вооружения могут оперативно перебрасываться в Азербайджан. Когда наступит такая необходимость и будет ли Турция воевать на стороне Азербайджана в случае возобновления широкомасштабной войны между Баку и Ереваном, пока трудно сказать. Но в случае подписания военного союза между Баку и Анкарой у Турции не будет другого выбора, и согласно своим союзническим обязательствам она обязана будет принять участие в боевых действиях против Армении на стороне Азербайджана.