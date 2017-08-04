Определился соперник «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Чемпион Азербайджана «Карабах», впервые в истории нашего футбола пробившийся в эту стадию розыгрыша главного еврокубка, сыграет с датским «Копенгагеном».

При жеребьевке «Карабах» был среди «несеяных» команд. Его соперниками, помимо датчан, могли стать «Олимпиакос» (Греция), «Селтик» (Шотландия), АПОЭЛ (Кипр) и «Марибор» (Словения).

Матчи раунда плей-офф пройдут 15 - 16 и 22 - 23 августа. Первую игру «Карабах» проведет дома. Если он сумеет одолеть своего соперника, то этим откроет еще одну новую страницу в истории азербайджанского футбола – впервые попадет в групповой турнир Лиги чемпионов. Если же чемпион Азербайджана проиграет, то окажется в группе Лиги Европы.

В остальных парах раунда плей-офф встретятся:

Путь чемпионов

АПОЭЛ (Кипр) – «Славия» (Чехия)

«Олимпиакос» (Греция) – «Риека» (Хорватия)

«Селтик» (Шотландия) – «Астана» (Казахстан)

«Хапоэль» (Израиль) – «Марибор» (Словения)

Путь лиги

«Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Севилья» (Испания)

«Янг Бойз» (Швейцария) – ЦСКА (Россия)

«Наполи» (Италия) – «Ницца» (Франция)

«Хоффенхайм» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия)

«Спортинг» (Португалия) – «Стяуа» (Румыния).