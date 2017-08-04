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Президент Узбекистана: «Прокуроры – самые большие воры»

 

Во время видеоселекторного совещания 2 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обрушился с критикой на прокуроров, заявив, что они являются самыми большими ворами и что он уволит всех, кто остался от «прежней воровской системы».

«Я, извините меня, конечно, очень не люблю прокуроров. Говорю об этом открыто. Если спросите - почему, я отвечу. Я был хокимом (главой администрации. - Ред.) района, хокимом области и знаю не понаслышке, как эти бессовестные ведут себя. Я очень хорошо знаю, что когда они становятся прокурорчиками, у них даже походка меняется. Возгордившись, они не признают людей. Я очень хорошо знаю обо всем этом», – приводит слова президента «Озодлик».

Мирзиёев пообещал очистить прокуратуру от недобросовестных работников.

«Мы назначили нового генпрокурора, очистили органы прокуратуры от прежнего мусора, поменяв 80 процентов сотрудников. Но все равно в прокуратуре еще работают 15 - 20 процентов людей, оставшиеся от прежней воровской системы. В частности, прокурор Ташкентской области Джамшид Файзиев тоже является человеком этой системы. Мы все равно очистим до конца прокуратуру от таких людей. Либо прокурор будет работать честно, любо мы вообще покончим с прокуратурой. Прокуроры стали бедой народа. Если не будут работать честно, то уйдут все», - пригрозил президент.

Он заявил, что некоторые прокуроры не умеют даже правильно написать свою фамилию, и обратил внимание на личные прокурорские особняки.

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