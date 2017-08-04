Саакашвили без документов прилетел в Польшу

Бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, прилетел в Польшу, сообщает Telewizja Republika.

Саакашвили выступил на мероприятии, посвященном годовщине Варшавского восстания. Он говорил о сотрудничестве Грузии и Польши, а также об Украине.

Как известно, недавно Саакашвили лишили гражданства Украины.

СМИ узнали, что власти республики известили США и другие страны о том, что все украинские удостоверительные документы Саакашвили аннулированы. Пресс-служба Саакашвили пока не объяснила, как ему удалось прилететь в другую страну без паспорта и других документов.