Подписаться на уведомления
 

Эфиопская бегунья: «Нас считают рабами в Азербайджане»

 

Эфиопская бегунья Лили Абдуллаева, выступавшая за Азербайджан, в интервью немецкому ARD рассказала о проблемах, случившихся у нее после смены гражданства.

«Нас рассматривают в качестве спортивных рабов. Мне обещали хорошую зарплату, дом, дорогие машины, если я буду выигрывать. Но ничего из этого я так и не получила. Мои призовые были украдены, меня обманом заставили принимать допинг. И я никому не посоветовала бы повторить это», – сказала Абдуллаева.

По словам спортсменки, ей обещали зарплату в 300 долларов в месяц с возможностью доведения этой суммы до 1000 долларов. В самом начале  своих выступлений за Азербайджан она стала серебряным призером юниорского чемпионата Европы, но получила тогда всего лишь 150 долларов.

«Через восемь месяцев я спросила у тренера, почему мне не выплачивают 1000 долларов, угрожала, что спрошу президента федерации, куда уходят мои деньги. Как только я сказала это, он достал свой кошелек и отдал мне деньги. Оказалось, что он оставлял их себе начиная с третьего месяца моих выступлений. На этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме в 2011 году у меня была травма, но мне было приказано выйти на старт в любом случае. После разминки тренер подошел ко мне и сказал: «Открой рот». Я открыла, и он положил мне на язык таблетку, которую я проглотила.

Когда мне хватило смелости спросить, что же он мне дает, он ответил: «Это поможет тебе. Еесли ты переживаешь, волнуешься, то от этого станешь сильнее». Но он отвлекся и забыл, что оставил упаковку лекарства рядом со мной. Я прочитала, что это был трибулус тестостерон.

Зашла в Интернет, чтобы узнать побочные эффекты, одним из них было бесплодие. Когда я прочитала это, то очень разозлилась. Я боролась за лучшую жизнь, а не за то, чтобы иметь проблемы с зачатием в будущем. Но им было наплевать.

Во время сбора в Грузии он сделал мне несколько инъекций. Сказал, что это небольшие дозы. Целью были Олимпийские игры и чемпионат мира. Он не хотел, чтобы у нас были высокие результаты до этого, чтобы правительство страны обрадовалось еще больше медалям на крупных соревнованиях.

Он обещал отправить оставшуюся часть призовых мне в Эфиопию, когда я вернусь туда, но этого так и не сделал. Я старалась изо всех сил ради Азербайджана, упорно тренировалась, хорошо бегала, но они обращались со мной, как с мусором», – рассказала спортсменка.

В Федерации легкой атлетики Азербайджана заявили, что бегунья выступала за клуб и что никаких финансовых договоренностей с федерацией у нее не было. Относительно же обвинений в принуждении ее к использованию допинга в сборной в организации заявили, что все спортсмены в обязательном порядке проходят надлежащие тесты и что признания в данной связи Абдуллаевой есть чистая инсинуация.

2634 просмотров


Старости
Депутат Ровшан Рзаев призвал к диалогу с армянской общиной Карабаха
Депутат Ровшан Рзаев призвал к диалогу с армянской общиной Карабаха на страницах британских СМИ
Наша погода
Сегодня 35° / 23°
5 Авг 34° / 24°
6 Авг 36° / 24°
7 Авг 36° / 26°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0206 AZN
1 RUB   =   0.0282 AZN

Новостная лента

Чиновник десять лет не ходил на работу и получал зарплату
Головная боль российских банков – Гарегин Тосунян
США уничтожили лидера "Аш-Шабаб"
Apple начала производство iPhone 8
Иран бросает силы в Центральную Азию новое направление
НАТО проведет военный парад в Киеве
Полковник Вагиф Асадов: «В Баку молодые люди пьяными садятся за руль» эксклюзив
Эфиопская бегунья: «Нас считают рабами в Азербайджане»
Саакашвили без документов прилетел в Польшу
Президент Узбекистана: «Прокуроры – самые большие воры»
Определился соперник «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов
Европейский банк выделит полмиллиарда на азербайджанскую трубу
Кремлевское СМИ: «Турция может ввести войска в Азербайджан»
Президент Ильхам Алиев прошелся по НФА и Мусават
Террористы захватили город в Сомали
Катастрофа в Якутии: эвакуируют 150 человек
Начальник ГАИ о резонансном ДТП в Баку: «Я на совещании у президента»
Очередной удар США по Сирии: погибли семеро детей
Президент Ильхам Алиев: «Мы спасли Азербайджан от безработицы»
Синоптики предупреждают о сильной жаре
Чавушоглу: «Безопасность Китая это и безопасность Турции»
Госнефтефонд о золотых запасах страны
Болельщики "Барселоны" сжигают футболки Неймара фото
Путин отказался тренировать сборную России по футболу
В Шеки десятки семей остались без воды фото; видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться