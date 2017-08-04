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Полковник Вагиф Асадов: «В Баку молодые люди пьяными садятся за руль» эксклюзив

Автор: Отдел социума 

В Управлении полиции Наримановского района Баку начато расследование обстоятельств получившей широкую огласку автомобильной аварии на проспекте Гейдара Алиева.

Как сообщил haqqin.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку полковник Вагиф Асадов, «вопреки утверждениям СМИ, что за рулем ставшего причиной ДТП Geländewagen был внук вице-премьера Али Гасанова, мы такими данными пока не располагаем».

Вагиф Асадов

В то же время В.Гасанов заверил, что действия полиции не расходятся с установкой президента Ильхама Алиева, предупреждавшего, что у нас в стране "неприкосновенных" быть не должно.

«Так что кто бы ни был за рулем этого автомобиля, он будет наказан. Однако, насколько я знаю, у  автомобиля отказали тормоза, что и привело к тяжелой аварии.

Должен также заметить, что в последнее время участились ДТП вследствие наркотического или алкогольного опьянения водителей, особенно молодых людей.

Пока неизвестно, почему произошла авария на проспекте Г.Алиева, но, в любом случае, все обстоятельства будут тщательно расследованы, и общественность об этом будет проинформирована», - пообещал полковник.

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