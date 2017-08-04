В Управлении полиции Наримановского района Баку начато расследование обстоятельств получившей широкую огласку автомобильной аварии на проспекте Гейдара Алиева.

Как сообщил haqqin.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку полковник Вагиф Асадов, «вопреки утверждениям СМИ, что за рулем ставшего причиной ДТП Geländewagen был внук вице-премьера Али Гасанова, мы такими данными пока не располагаем».

В то же время В.Гасанов заверил, что действия полиции не расходятся с установкой президента Ильхама Алиева, предупреждавшего, что у нас в стране "неприкосновенных" быть не должно.

«Так что кто бы ни был за рулем этого автомобиля, он будет наказан. Однако, насколько я знаю, у автомобиля отказали тормоза, что и привело к тяжелой аварии.

Должен также заметить, что в последнее время участились ДТП вследствие наркотического или алкогольного опьянения водителей, особенно молодых людей.

Пока неизвестно, почему произошла авария на проспекте Г.Алиева, но, в любом случае, все обстоятельства будут тщательно расследованы, и общественность об этом будет проинформирована», - пообещал полковник.