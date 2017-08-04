НАТО проведет военный парад в Киеве

Представители армий стран НАТО пройдут по Крещатику, где 24 августа состоится военный парад по случаю 26-й годовщины независимости Украины. Об этом сегодня сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает ТАСС.

"В этом году очень многие наши партнеры изъявили желание участвовать в праздновании Дня независимости Украины. Рядом с нами будут находиться представители вооруженных сил стран альянса", - сказал министр.

По его словам, Киев готов принять участников из всех 29 стран НАТО. Пока только шесть из них подтвердили свое участие. Помимо иностранных гостей, в параде примут участие около 4,5 тыс. украинских военных.

Военная техника, рассказал глава Минобороны, будет представлена на выставке - всего 70 единиц, из них 25 новых образцов, поступивших прямо с оборонных заводов. Посетители также увидят образцы обновленной военной формы, сказал в заключение Полторак.