В Мешхеде состоялось торжественное открытие НИИ Центральной Азии и Афганистана. В церемонии открытия приняли участие экс-министр иностранных дел Исламской республики Монучехр Моттаки и другие известные иранские политики.

Выступая на церемонии открытия института, Моттаки отметил, что политика Ирана на центральноазиатском и афганском направлении нуждается в серьезном аналитическом обеспечении, которое позволило бы выработать новые подходы к проблемам безопасности региона.

«Те вызовы для Ирана, которые существуют в Центральной Азии и Афганистане, те проблемы, которые возникают здесь у нас, должны стать предметом углубленного изучения и осмысления», - отметил он, добавив, что работа института призвана стать подспорьем в «форрмировании новых идей и концепций нашей внешней политики».

Директор института, Мохаммед Сиддикифар, в свою очередь, отметил, что одной из главных задач новосозданной иранской «фабрики мыслей» - по аналогии с прозвищами такими организаций, как американские Rand, CFR или Центр Карнеги, - является привлечение к своей работе экспертов из стран Центральной Азии и Афганистана, использование их интеллектуального потенциала для формирования целостной картины ситуации в регионе.