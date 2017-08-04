Подписаться на уведомления
 

США уничтожили лидера "Аш-Шабаб"

 

США ликвидировали одного из высокопоставленных "полевых командиров" радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", передает РИА Новости пятничное сообщение Африканского командования ВС США.

Согласно заявлению, удар по боевикам был нанесен 30 июля на юге страны. В результате был ликвидирован Мухаммед Хуссейн, известный как Али Джабал (Ali Jabal). По данным военных, Али Джабал руководил силами боевиков в регионах Могадишо и Банадир и планировал нападение на сомалийскую столицу Могадишо. Сообщается, что жертв среди гражданского населения нет.

В конце марта президент США Дональд Трамп расширил полномочия американских войск по борьбе с террористической группировкой "Аш-Шабаб" в поддержку операций миссии Африканского союза в Сомали (AMISOM) и сил безопасности Сомали.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году. В отношении нее действуют запретительные санкции.

218 просмотров


Старости
Депутат Ровшан Рзаев призвал к диалогу с армянской общиной Карабаха
Депутат Ровшан Рзаев призвал к диалогу с армянской общиной Карабаха на страницах британских СМИ
Наша погода
Сегодня 35° / 23°
5 Авг 34° / 24°
6 Авг 36° / 24°
7 Авг 36° / 26°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0206 AZN
1 RUB   =   0.0282 AZN

Новостная лента

Чиновник десять лет не ходил на работу и получал зарплату
Головная боль российских банков – Гарегин Тосунян
США уничтожили лидера "Аш-Шабаб"
Apple начала производство iPhone 8
Иран бросает силы в Центральную Азию новое направление
НАТО проведет военный парад в Киеве
Полковник Вагиф Асадов: «В Баку молодые люди пьяными садятся за руль» эксклюзив
Эфиопская бегунья: «Нас считают рабами в Азербайджане»
Саакашвили без документов прилетел в Польшу
Президент Узбекистана: «Прокуроры – самые большие воры»
Определился соперник «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов
Европейский банк выделит полмиллиарда на азербайджанскую трубу
Кремлевское СМИ: «Турция может ввести войска в Азербайджан»
Президент Ильхам Алиев прошелся по НФА и Мусават
Террористы захватили город в Сомали
Катастрофа в Якутии: эвакуируют 150 человек
Начальник ГАИ о резонансном ДТП в Баку: «Я на совещании у президента»
Очередной удар США по Сирии: погибли семеро детей
Президент Ильхам Алиев: «Мы спасли Азербайджан от безработицы»
Синоптики предупреждают о сильной жаре
Чавушоглу: «Безопасность Китая это и безопасность Турции»
Госнефтефонд о золотых запасах страны
Болельщики "Барселоны" сжигают футболки Неймара фото
Путин отказался тренировать сборную России по футболу
В Шеки десятки семей остались без воды фото; видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться