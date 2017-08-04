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Головная боль российских банков – Гарегин Тосунян

Автор: Отдел экономики 

4 августа газета «Коммерсантъ» сообщила, что нынешний глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян не захотел добровольно покинуть свой пост, вследствие чего еще ряд банков собирается покинуть ассоциацию. По данным издания, из АРБ могут выйти «АК Барс», «Зенит» и его дочерний Липецккомбанк, а также Совкомбанк, Абсолют-банк, Связь-банк и Росевробанк. Они перейдут в Ассоциацию региональных банков «Россия», президентом которой планируется утвердить первого зампреда Центробанка России Георгия Лунтовского.

«Решение об отставке президента Ассоциации российских банков (АРБ) принимает съезд организации. Это исключительно компетенция съезда. Съезд может свое мнение по этому поводу высказать» - отметил в своем комментарии, данном Rambler News Service, Гарегин Тосунян, передает Лента.ру.

Гарегин Тосунян

Как уже сообщалось ранее, 17 июля крупнейшие российские банки — Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Альфа-банк, «Открытие», Россельхозбанк, Газпромбанк и Бинбанк — объявили о своем выходе из Ассоциации российских банков из-за несогласия с политикой Гарегина Тосуняна. Авторы заявления указали, что не исключают в том числе возможности создания нового профессионального объединения или проведения соответствующей реорганизации уже действующих подобных профессиональных ассоциаций.

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