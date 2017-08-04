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Чиновник десять лет не ходил на работу и получал зарплату

 

Законодательное собрание Валенсии уволило сотрудника архива провинции, который в течение десяти лет не ходил на работу, но получал зарплату, сообщает телеканал La Sexta.

С 2006 года Карлес Ресио получал 50 тысяч евро ежегодно. Он приходил на работу в 7:00, отмечал приход в электронной системе, через полчаса покидал помещение и возвращался в 16:00, чтобы поставить отметку об уходе. Сам он говорит, что "всегда делал одно и то же — работал с документами", а это, по его мнению, черная работа.

В свободное от "работы" время он рисовал комиксы. А до трудоустройства в архив в 2005 году организовал в собственном доме бордель для геев.

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Чиновник десять лет не ходил на работу и получал зарплату
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