Forbes из Баку: «Люстра стоимостью 1,5 миллиона долларов и рояль за 500 000 долларов»

Авторитетный журнал «Forbes» опубликовал статью своего специального корреспондента Стефана Рабимова, который посетил в этом году нашу страну. Статья посвящена развитию Азербайджана и Баку. Предлагаем нашим читателям полный текст публикации:

Восток встречается с Западом. На протяжении истории многие страны и города желали сознавать, что этот важный обмен происходит именно у них. Однако немногие имеют больше преимуществ, чем Азербайджан и его столица Баку. Еще древнегреческий географ Анаксимандр обозначил реку Куру как концептуальную границу в VI веке до нашей эры. Находящаяся на юге от города, Кура по-прежнему несет свои воды в Каспийское море. Здесь также проходят современные культурные границы.

В Баку состоялся популярный конкурс песни Евровидение в 2012 году и первые Европейские игры. В этом году он приветствовал спортсменов из пятидесяти шести стран Ближнего Востока, Азии и Африки на Исламских играх солидарности. Добавим к этому гонки Формулы 1, Азербайджанскую неделю моды и Фестиваль Новруз, входящие в число проектов, уже привлекших в Баку более двух миллионов посетителей.

Фуад Нагиев, директор недавно созданного Национального бюро содействия туризму, говорит о том, что Азербайджан упростил визовый режим для граждан более чем 90 стран: «Теперь вы можете подать заявку и получить визу онлайн менее чем за 3 часа!» Этот факт является хорошей новостью для «цифровых кочевников», а статистика уже показывает 25-процентное увеличение заявлений!

Блиц-опрос коллег и друзей заочно познакомил меня перед поездкой в Баку с современным художником Фаиком Ахмедом - самым известным представителем культурной дипломатии Азербайджана. В последние годы его исчезающие и пиксельные ковры стали узнаваемым брендом в мире искусства. Интерес к инновационным тканям, совершенствование ремесленного мастерства и интерпретация традиционных визуальных элементов - вот некоторые из основ деятельности, которые могли бы стать привлекательными для иностранных туристов.

Не только благодаря местным художникам - сам город Баку привлекает к себе международное внимание. Он стал третьим местом в мире, принимающим городские гонки Формулы 1, после Монако и Сингапура. Из-за городской географии Баку скорость вновь вернулась в Формулу 1 - новый рекорд в ней 378 км/ч! Это партнерство пронизано автомобильной и геополитической историей. Судьба Баку связана с нефтью. Добыча азербайджанской нефти была хорошо удостоверена самим легендарным путешественником Марко Поло. В начале 20-го века Баку поставлял до половины нефти в мире. В 1901 году одиннадцать импортных гоночных автомобилей вышли на дороги Баку - невероятное число с учетом географического контекста. Со времени получения независимости страны в 1991 году крупные инвестиции и открытие больших запасов газа снова позиционировали Азербайджан как глобального пионера в области добычи ископаемого топлива. Формула 1 - это многомиллиардное предприятие. Баку оказался идеальным местом для проведения этого престижного соревнования.

Ариф Рагимов, исполнительный директор «Baku City Circuit», размышляет об экономическом влиянии гонки на город: «Помимо туризма, этот проект создает около 5000 краткосрочных и среднесрочных штатных должностей, причем еще до того, как все делегации и команды Формулы 1 приехали сюда. Это позитивно сказывается на местном рынке труда».

Для точности отметим, что в этом году гонку посетил 71 541 автофанат из 57 стран. В качестве официального посла легендарный пилот «McLaren» Фернандо Алонсо помог создать рекламу. Этому помогает и то, что цены на билеты являются самыми демократичными, начинаясь примерно с 30 долларов.

Однако именно сегмент премиум-класса стимулирует рост гостиничного сектора в Азербайджане. Нигде изменения и вызовы не являются более очевидными, чем в «Fairmont Flame Towers Baku», пятизвездочном отеле, располагающемся в знаковом архитектурном комплексе, который стал формировать городской горизонт и олицетворять вновь обретенную нацией уверенность в себе. Генеральный менеджер Матье Греппо отмечает, что это не «пятизвездочный опыт начального уровня». С его 20-летним опытом управления роскошными объектами он знает, что говорит. Итак, каков тогда уровень? «Президенты, шейхи, Мэрайя Кэри», - шутит Греппо.

Две трети обширных номеров отеля имеют потрясающий вид на Каспийское море. Даже при заполнении ее на 90% гостиница сконструирована так, чтобы постояльцы чувствовали уют и уединенность. В фойе висит люстра стоимостью в 1,5 миллиона долларов и рояль за 500 000 долларов. Больше ничего! Номера украшены расширяющейся коллекцией из 400 оригинальных произведений искусства от художников по всему региону. Правда, еще нет работ Фаика Ахмеда.

Цель отеля «превзойти ожидания» впечатляет в стране с врожденным культом гостеприимства. Неудивительно, что отель постепенно становится топ-выбором для свадебных торжеств, которые заказывают клиенты из стран Персидского залива, России и Индии! «Это знаменательный показатель не только для самого города, но и для жизни его жителей», - утверждает Греппо. «Fairmont Baku» только что подписал трехлетнее партнерство с Азербайджанской неделей моды.

«В Баку проводятся интересные мероприятия и есть интересные места, в том числе объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако в Азербайджане также есть девять климатических зон из двенадцати возможных на Земле! У нас есть море, снежные горы, дремучие леса и даже степи. Ни один гость не будет скучать!» говорит Фуад Нагиев из Национального бюро содействия туризму. Он чрезвычайно оптимистично настроен, и не без основания.

Как и все, что хранится в секрете, это сокровище Кавказа охраняется сильной молвой. Те, кто уже посетил эту страну, склонны поощрять других к тому же, и сами возвращаются с семьей и друзьями, чтобы вновь открыть для себя Азербайджан!