Евросоюз готовит новые санкции против России

В пятницу, 4 августа, Евросоюз рассмотрит вопрос о расширении антироссийских санкций из-за скандала вокруг немецкого концерна Siemens. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

26 июля расширение санкций поддержали послы 28 стран — членов сообщества. В случае, если это произойдет, под действие мер попадут четыре гражданина России (в том числе сотрудники Минэнерго), а также три компании, включая ту, что, якобы, доставила турбины Siemens в Крым. Как отмечает Reuters, с соответствующей инициативой выступила Германия.