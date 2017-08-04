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Внук Али Гасанова выскочил из горящей машины: у него горели руки

Автор: Гюльнар Алиева, собкор 

ДТП на проспекте Гейдара Алиева, совершенное водителем автомобиля Mercedes Galendevagen (10 PP 203), принадлежащего внуку вице-премьера Азербайджана Али Гасанова Наилю Аллахвердиеву, вызвало бурю эмоций в азербайджанском сегменте социальных сетей.

Пользователи соцсетей, волею случая оказавшиеся свидетелями инцидента, утверждают, что причиной аварии стали гонки, устроенные Galendevagen и красным BMW с крутым номером 777 (серия неизвестна).

Те же очевидцы рассказали в соцсетях, что автомобили возвращались с одного из пляжей Абшерона и неслись по проспекту Гейдара Алиева со скоростью 200 - 250 км/ч. По совершении ДТП приятель Наиля Аллахвердиева, подоспевший сюда на другой машине, принялся оскорблять свидетелей аварии, требуя, чтобы они немедленно убрались.

Теперь общественность Азербайджана ждет, будут ли опубликованы в СМИ записи столкновения, сделанные с камер видеонаблюдения системы Дорожной полиции «Безопасный город». Учитывая резонанс, который вызывала в обществе эта авария, полиции следовало бы их опубликовать. К тому же, поскольку проспект Гейдара Алиева как одна из центральных магистралей города полностью оснащен камерами видеонаблюдения, весь путь автомобилей и сам момент ДТП не могут не быть зафиксированы.

Как заявил haqqin.az начальник отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции Баку Вагиф Асадов, «согласно действующему законодательству, в случае любого ДТП, в зависимости от его тяжести, дело рассматривается органами полиции того района, в котором произошел инцидент. По этой причине полной информацией я не располагаю. Вчерашнее ДТП расследует Управление полиции Наримановского района, и именно там можно узнать подробности. Могу лишь сказать, что в аварии погиб пешеход Вагиф Асадов. Помню это потому, что погибший – полный мой тезка».

Напомним, что авария произошла вчера в ночное время. Сообщается, что Наиль Аллахвердиев успел выскочить из горящей машины, но у него обгорели руки. В настоящее время он находится в одной из бакинских клиник.

Отметим, что в социальных сетях размещена фотогалерея автомобилей Наиля Аллахвердиева. Помимо роскошного Mercedes Galendewagen черного цвета, сгоревшего вчера в результате ДТП, у внука вице-премьера есть такой же автомобиль, только белого цвета. На одном из фото можно видеть и этот  Galendewagen, причем тоже перевернутым. Получается, что это не первая авария, совершенная принадлежащим  внуку вице-премьера авто данной модели.

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