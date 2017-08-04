В Киевской области на военном полигоне произошел взрыв боеприпаса, в результате которого один военнослужащий погиб и пяеро получили ранения. Об этом сообщили в пятницу в Генштабе Вооруженных сил Украины.

"На одном из военных полигонов Киевской области во время проведения там боевых стрельб в результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб и еще пятеро военнослужащих получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Раненым оказана медицинская помощь.

На месте происшествия работают общественная комиссия и представители правоохранительных органов.