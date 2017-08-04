Путин не готов к переговорам с Татарстаном

Позиция федерального центра и президента РФ Владимира Путина по вопросу о договоре о разграничении полномочий с Татарстаном будет обозначена в должное время. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Когда В.Путин посчитает нужным, позиция на этот счет будет озвучена", - сказал он.

Как сообщалось накануне, Всемирный конгресс татар (ВКТ) высказался в пользу сохранения должности президента в Татарстане "как положительно зарекомендовавшей себя формы организации высшей государственной власти в республике и отражающей национальные интересы всего татарского народа". Должность президента в республике сохраняется в силу действия договора о разграничении полномочий между органами госвласти РФ и Татарстана. Срок действия этого документа истекает в августе 2017 года.

На прошедшем съезде за продление договора высказался председатель исполкома ВКТ Ринат Закиров. Первый президент Татарстана, государственный советник республики Минтимер Шаймиев выразил свою уверенность в том, что Татарстан найдет общий язык с руководителями страны в этом вопросе.