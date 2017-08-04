Госдеп призвал Медведева "немного успокоиться"

Госдеп США призвал премьер-министра России Дмитрия Медведева "немного успокоиться", отвечая на его заявление о том, что Вашингтон якобы объявил Москве полноценную торговую войну, передает российский сайт «Медуза» сообщение на сайте указанного американского ведомства.

Представитель внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт также отвергла утверждения Медведева о том, что надежде на улучшение отношений между двумя странами пришел конец.

"Естественно, наши отношения сейчас переживают спад, но надо находить области для взаимовыгодного сотрудничества. Многие лидеры и многие страны выступают с провокационными заявлениями. Думаю, нам всем надо немного успокоиться", - заявила Науэрт.