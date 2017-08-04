Кремль ответил на санкции Евросоюза молчанием

Сообщения СМИ о том, что ЕС собирается расширить санкции против России из-за скандала вокруг Siemens, не являются поводом для ответной реакции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщило, что Европейский Союз в пятницу примет решение о расширении санкций в отношении России из-за скандала с турбинами Siemens.

"Это не повод для нашей реакции", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать данную информацию.