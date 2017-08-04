Президент России Владимир Путин во время отдыха в Туве занимался подводным плаванием, катанием на квадроциклах, а также совершал пешие прогулки. Об этом рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, передает Life.

«В тайге на горных каскадах он рыбачил, занимался подводной рыбалкой, на квадроциклах совершал переходы», - сообщил Песков.

По его словам, сопровождали Владимира Путина глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Тувы Шолбан Кара-оол. Плавал глава России в гидрокостюме, причём будучи снабжен экшен-камерой.

«Ему GoPro установили во время подводной охоты за щукой. Гонялся там за одной щукой два часа, никак не мог её подстрелить, но в итоге всё-таки своего добился», - сообщил Песков и пообещал в скором времени обнародовать соответствующие нередактированные кадры.