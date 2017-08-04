Солдата Аракеляна в тяжелом состоянии доставили в госпиталь

Одной из самых серьезных проблем армянской армии в оккупированном Нагорном Карабахе стало обеспечение личного состава питьевой водой. Об этом сообщает haqqin.az, ссылаясь на армянский сегмент соцсетей.

Несколько дней назад в одной из частей ВС Армении в Мадагизе из-за отсутствия чистой питьевой воды солдаты вынуждены были использовать воду из загрязненного водоема, что стало причиной вспышки инфекционного заболевания.

В дальнейшем, несмотря на предпринятые карантинные меры, состояние одного из военнослужащих - Арама Аракеляна значительно ухудшилось, и его в тяжелом состоянии доставили в военный госпиталь в Степанакерте (Ханкенди).

В тайне от армянской общественности созвано было чрезвычайное совещание, решавшее, где взять нормальную питьевую воду. В заседании участвовали «министр сельского хозяйства НКР» Арам Мхоян, «первый заместитель начальника управления окружающей среды и природных ресурсов» Артур Габриелян, а также представители «местного командования». Но, похоже, пока ничего путного в этой связи армяне так и не придумали.