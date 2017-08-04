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ЕС создает свое НАТО

 

Нидерланды призвали Европейский Союз создать военную "Шенгенскую зону", которая позволит оперативно осуществлять переброску войск по территории Европы соответственно темпу потенциальных угроз.

"Мы должны быть способны быстро перемещаться в любое место, где есть угроза", - заявила министр обороны Нидерландов Жанин Хеннис-Пласшерт.

Впервые идею создания "военного Шенгена" выдвинул бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, по мнению которого союзнические войска и переданная им военная техника должны быть способны перемешаться по территории континента "столь же быстро, как мигранты".

"Конечно, мы должны обеспечить выполнение всех дорожных законов Евросоюза и уважать суверенитет, но это удивительно сложный процесс в ряде стран - получение разрешений для перемещения войск, вооружений, боеприпасов и даже просто регулярных гуманитарных конвоев", - сказал Ходжес.

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