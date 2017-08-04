В Британии ищут мужчину, выигравшего десятки миллионов

Гражданин Британии, выигравший джекпот в 51,7 млн фунтов (68 миллионов долларов США), спустя неделю после объявления результатов лотереи так и не пришел за своими деньгами, сообщает BBC.

Национальная лотерея призвала всех участников EuroMillions ещё раз проверить свои билеты и помочь ей найти "тайного" победителя.

Это уже четвёртый джекпот EuroMillions, который был разыгран в Великобритании в этом году. В июне один счастливый игрок сорвал куш в 87 млн фунтов (144 млн долларов США).

По данным СМИ, благодаря джекпоту обладатель счастливого билета состоятельностью сравняется с британской поп-звездой Эдом Шераном ("стоит" 52 млн фунтов) и валлийским футболистом Гаретом Бэйлом ("стоит" 54 млн фунтов).