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Германия считает, что США хотят выдавить российский газ

 

Новые санкции США в отношении России идут вразрез с интересами Германии, ссылается агентство Рейтер на министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля.

По словам Габриэля, "новые санкции более чем проблематичны". "Этот законопроект делает явным то, что они преследуют экономические интересы, и мы думаем, что это неприемлемо", — приводит агентство слова Габриэля.

Габриэль назвал неприемлемым "агрессивное совмещение политических вопросов с американскими экономическими интересами" и желание США "вывести российский газ с европейского рынка для продажи там американского газа".

Ранее Габриэль уже называл новые санкции незаконными и отмечал, что с их помощью США именно намерены расчистить себе место для поставки американских энергоресурсов в ЕС.

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