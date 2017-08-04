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Дружи не дружи, а Курилы врозь наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке правительства. Это в значительной степени формальная процедура, потому что Абэ сделал это, чтобы объявить о новом составе правительства, которое он же и возглавит.

Абэ

Эти усилия направлены на то, чтобы вывести партию либеральных демократов из кризиса и попытаться восстановить собственные рейтинги. Синдзо Абэ занимает уже второй срок пост главы кабинета, и его когда-то небывало высокие рейтинги, до 70%, позволяли надеяться, что удастся пойти и на третий срок, в марте съезд правящей партии дал ему такое право. Но сейчас ЛДП и, соответственно, ее лидер переживают не лучшие времена.

Свежий опрос показал, что поддержка правящей партии упала до 29,9%. А выборы в городскую ассамблею Токио принесли ЛДП лишь 23 места из 127 – полый провал в борьбе за чрезвычайно важный орган в японских политических раскладах. Причин падения популярности Абэ и его партии много. Одна из них – попытка оказаться от старого статуса Сил самообороны страны. К 2020 году в Конституцию страны будут внесены изменения, позволяющие использовать армию за границами. Причем японцы уже служат вдали от родины, и с этим связан другой скандал: министр обороны Томоми Инада, которую считают протеже премьера, ушла в отставку, поскольку якобы ее ведомство занизило оценку опасности миротворческой операции в Южном Судане, в которой принимали участие японские солдаты.

Щепетильные к вопросам личной честности японцы в претензии к своем премьеру и за то, что тот якобы помог своему другу получить лицензию на открытие частной ветеринарной школы. В общем, негативную тенденцию надо развернуть, и для этого Абэ предпринял попытку обновить кабинет министров и по новому распределить обязанности в руководстве партии. Ключевым решением эксперты называют назначение министра иностранных дел Фумио Кисиду на пост руководителя совета по изучению политических вопросов. Этот пост считается стартовой позицией для будущего премьера, Кусиду понемногу готовят в преемники Абэ.

В правительство вернется рад министров. Занимавших посты в прежние годы. Абэ делает ставку на проверенных ветеранов. Самого по себе кадрового укрепления, безусловно мало, важно чтобы снова заработала «абэномика» - политика экономического оживления страны, главные вызовы лежат именно здесь. Интересное последствие этих пертурбаций: усилившееся влияние министра иностранных дел Фумио Кусиды может означать конец короткой попытки нормализовать отношения Японии с Россией.

Дело в том, что Кусида был противником сближения с Россией в период санкционных ограничений. Абэ же видел в ослаблении России шанс приблизить решение вопроса о возврате Курильских островов. А если Кусида выйдет на прямую перспективу собственного премьерства, России придется надолго забыть о смягчении японской позиции.

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