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Лавров отправляется в азиатское турне

 

Глава МИД РФ Сергей Лавров отправляется в турне по странам Юго-Восточной Азии, в ходе которого посетит Филиппины, Индонезию и Таиланд, сообщает РИА Новости.

Программа визита главы российской дипломатии достаточно насыщена: 6 - 8 августа Лавров примет участие в министерских мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах, встретится в Маниле с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и, как ожидается, с главами МИД ряда азиатских стран.

В Индонезии и Таиланде Лавров обсудит с коллегами вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений и актуальные проблемы международной повестки дня. Не исключено, что стороны затронут вопросы, касающиеся обострения ситуации на Корейском полуострове.

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