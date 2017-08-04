Лавров отправляется в азиатское турне

Глава МИД РФ Сергей Лавров отправляется в турне по странам Юго-Восточной Азии, в ходе которого посетит Филиппины, Индонезию и Таиланд, сообщает РИА Новости.

Программа визита главы российской дипломатии достаточно насыщена: 6 - 8 августа Лавров примет участие в министерских мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах, встретится в Маниле с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и, как ожидается, с главами МИД ряда азиатских стран.

В Индонезии и Таиланде Лавров обсудит с коллегами вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений и актуальные проблемы международной повестки дня. Не исключено, что стороны затронут вопросы, касающиеся обострения ситуации на Корейском полуострове.