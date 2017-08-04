Центробанк: С манатом без изменений

Официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару на 7 августа 2017 года установлен на уровне 1,7008 маната, сообщает Центробанк.
Таким образом прежний курс маната к доллару на 4 августа не изменился.
Официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару на 7 августа 2017 года установлен на уровне 1,7008 маната, сообщает Центробанк.
Таким образом прежний курс маната к доллару на 4 августа не изменился.
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