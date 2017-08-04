Глава путчистов Турции: «Лучше бы я умер»

В Анкаре начался суд над 486 подозреваемыми в организации прошлогоднего военного путча в Турции. Большинство обвиняемых — военнослужащие авиабазы Акынджи.
Как сообщают турецкие СМИ, на суде бывший командующий ВВС генерал Акин Озтюрк, который считается одним из главных организаторов путча, выступил с речью. Сказав, что он участвовал во многих спецоперациях за 46 лет своей службы в ВВС, он к этому добавил: «Жаль, лучше бы я умер, но не сталкивался с этими несправедливыми обвинениями».
Лидер путчистов отрицает свою вину, категорически отвергая обвинения в свой адрес.