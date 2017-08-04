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КНДР создаст водородную бомбу уже через полгода

 

КНДР работает над созданием водородной бомбы, которая, возможно, будет многократно мощнее тех, что сброшенны были американцами на японские города Хиросима и Нагасаки, передает Fox News со ссылкой на пожелавшего остаться неизвестным представителя Минобороны США.

Как сообщает телеканал, в начале прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын уже объявлял об успешном проведении в его стране испытаний водородной бомбы, однако многими экспертами информация эта названа была ложной. Водородные бомбы тяжелее, чем стандартные ядерные устройства, поэтому для их использования против США Пхеньяну потребуются более совершенные ракеты, чем те, испытания которых он до настоящего времени провел, отмечает Fox News.

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