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Стамбульские отели терпят миллиардные убытки

 

Доходность гостиничного бизнеса Стамбула в 2017 году продолжает падать, что уже привело к миллиардным, из расчета в европейской валюте, потерям, сообщает Ассоциация туроператоров России, передает РИА Новости.

Итоги работы отельной индустрии Турции обнародовала Ассоциация отелей Турции (TUROB), из чего стало ясно, что гостиничный бизнес Стамбула терпит самые большие убытки не только по сравнению с другими европейскими направлениями, но и по сравнению с другими городами на территории самой Турции. Более того, как считает глава TUROB Тимур Байындыр, снижение уровня доходов по Стамбулу будет еще большим именно во втором полугодии года, поскольку летом в стамбульских отелях отмечается традиционный спад притока туристов.

"Несмотря на некоторое улучшение в вопросах безопасности и повышения уровня заполняемости гостиниц, доход отелей по-прежнему остается на низком уровне. К сожалению, проблемы безопасности и другие риски по-прежнему являются факторами, влияющими на ценообразование в отелях Стамбула", — говорит президент TUROB. По его словам, по сравнению с первой половиной 2015 года, еще успешного для индустрии туризма Турции, в году нынешнем стамбульские отели потеряли дополнительно более миллиарда евро доходов.

Традиционные для Стамбула рынки — немецкий, иранский, французский, американский и даже украинский — в первой половине текущего года показали спад.

Немецких туристов стало меньше на 12,3% (403 тысяч человек), иранских — на 5,5% (337 тысяч), украинских — на 2% (147 тысяч), американских — на 29%, французских — на 17,1%, итальянских — на 25,7%.

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